Kevin Hart pravi, da ne bo nikoli vodil oskarjev

"Mislim, da jim je uspelo eno leto, ko je bilo le kup osebnosti, ki so nastopile v vlogi voditeljev, in to je dobra stvar. To je stvar sodelovanja, različni ljudje so odgovorni za prvo dejanje, drugo dejanje, tretje dejanje, a veste, dnevi, ko je to bil oder za komedijo, so mimo," je še dodal Hart, ki sicer ni novinec v voditeljski vlogi, saj je v njej nastopil že na podelitvi nagrad Bet, MTV Video Music in MTV Movie Awards.

Voditeljica pogovorne oddaje Ellen DeGeneres se je kasneje zavzemala za njegovo vrnitev v voditeljsko vlogo, vendar brez uspeha. Hart je za Sky News takrat povedal: "Te prireditve niso dobre za komedijo. Ni zamere do oskarjev, nobenih zamer do globusov ali česar koli drugega. To preprosto niso več komediji prijazna okolja."

44-letni komik je pohvalil tiste, ki so že vodili tako pomembne prireditve, kot so oskarji: "Poklon tistim, ki so uspeli dešifrirati kodo in to odlično speljali že pred leti, saj veste Chrisi Rocki tega sveta, Billyji Crystali tega sveta in dekleta, kot sta Tina Fey in Amy Poehler. Veliko ljudi razume, da če nisi komik industrije, torej nekdo, ki ima z vsemi gosti določen odnos, so te prireditve lahko zelo neosebne. Zame torej to predstavlja prednost, saj poznam ljudi, a vsi niso v tem položaju."

Nedavno je pohvalil tudi voditelja zadnje podelitve zlatih globusov Joja Koyja, potem ko so nekaj njegovih šal kritizirali kot neprimernih. "Tukaj ni šlo za prireditev, kakršne so bile včasih. Preveč pritiska je na komediji in tem, kaj je šala in kaj ni. Težko je," je svoje mnenje izrazil Hart, ki je zaslovel pred 20 leti kot komik, pozneje pa je uspel tudi kot igralec v Hollywoodu s filmi, med katerimi so Ride Along, Film, da te kap in franšiza Jumanji.

Oskarje, ki jih bodo podelili 10. marca, bo ponovno vodil komik Jimmy Kimmel, ta pa je za akademijo, ki je organizator prireditve, varna izbira, saj si po škandalu s klofuto Willa Smitha Chrisu Rocku podobnega dogodka ne morejo več privoščiti. Smith je bil pozneje za svoje dejanje kaznovan z izključitvijo iz akademije, za 10 let pa so mu prepovedali vstop na vse njihove prireditve.