Kevin Hart prvič po prometni nesreči stopil pred kamere

Letošnjih podelitev nagrad čez lužo People Choice Award se je udeležilo ogromno hollywoodskih zvezd, med njimi tudi Kevin Hart , ki je konec poletja v Kaliforniji doživel h udo prometno nesrečno in utrpel poškodbe hrbta . Čeprav še vedno okreva in redno hodi na rehabilitacijo, se je že vrnil na delo , sedaj pa se je prvič pojavil tudi v javnosti, saj je imel kar dve nominaciji, nagrado za najboljšega komika pa je tudi osvojil.

"Odraščala sem v družini aktivistov in vem, da lahko ena oseba naredi veliko sprememb," je povedala priljubljena izvajalka Pink na odru,"Počutiš se, kot da tvoje življenje nič ne pomeni, a je pomembno, da se vključiš. Ni mi mar za politiko, skrbi me za naše otroke. Vljudnost je danes upor ... Živimo na planetu, ki potrebuje pomoč. Nehajte se boriti drug proti drugemu in si raje med seboj pomagajte."

Med drugimi nagrajenci je slavila tudi Jennifer Aniston, kateri je nagrado za ikono leta 2018 podelil njen prijatelj in soigralecAdam Sandler. Jennifer se je v svojem govoru zahvalila vsem soigralcem in dobrim produkcijam, hkrati pa se je spomnila tudi serije Prijatelji, ki jo je izstrelila med zvezde:"Prijatelji so bili darilo za vse življenje in ne bi stala tukaj brez te neverjetne izkušnje."