Kevin Hart razkril nove podrobnosti nesreče: Bilo je huje, kot sem priznal

Kevin Hart je skoraj devet mesecev po nesreči prvič spregovoril, kako hude so bile v resnici poškodbe. Bile so hujše, kot je sprva priznal. Takrat zdravnikom ni želel delati dodatnih skrbi, čeprav se je sam zavedal, v kako resni situaciji se je znašel. Zdaj priznava, da je medicinskemu osebju lagal.

Septembra si je igralec hudo poškodoval hrbtenico in je mislil, da so mu šteti dnevi. "Ko prideš tako blizu smrti in si blagoslovljen z drugo priložnostjo, življenje še bolj ceniš," je v podkastu povedal novinarju Joeju Roganu in dodal: "Zame ni več slabih dni."

Povedal je, kako težko mu je bilo, ko se je vrnil domov, in dodal, da je prejokal cel prvi dan."Obstajala je možnost, da nikoli več ne vidim svojega doma. Obstajala je možnost, da nikoli več ne vidim svoje žene in otrok," je ganjeno povedal igralec.