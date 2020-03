Kevin Hart zaradi nesreče hvaležen tudi za najmanjše stvari

Komik Kevin Hart je tretjo sezono svoje serije Kevin Hart: What the Fit? otvoril z delom, v katerem je spregovoril o svojem življenju po prometni nesreči, ki mu je septembra lani življenje obrnila na glavo. 40-letnik je tako pripovedoval, kako se je njegov pogled na življenje spremenil zaradi poškodb hrbta, ki bi ga lahko ohromele, če bi bile zamaknjene le za četrt centimetra.

"V bistvu se zaveš, da nimaš kontrole," je dejal Hart na začetku epizode. "Nekega dne je lahko vsega konec,"je posvaril gledalce in jim položil na srce, naj nobenega dne ne jemljejo za samoumevnega. "Postavljen sem bil v situacijo, kjer sem se spraševal, ali bom lahko še kdaj hodil, bom kdaj okreval, ali bom kdaj spet takšen, kot sem bil," je povedal komik in poudaril: "S trdim delom, odločnostjo in močno voljo sem prišel do mesta, kjer sem lahko spet fizično aktiven."

Kevin je zdaj hvaležen že za zelo majhne stvari: "Kot je zmožnost, da vstanem in se premikam naokoli." Potem pa je še dejal, da bo ljudem pokazal, da se trudi postati takšen, kot je bil nekoč.