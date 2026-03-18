Kevin Hart zgrožen nad svojo voščeno lutko: Kdo za vraga je to?

"Kaj za vraga? Kaj sem naredil tem ljudem?" se je pod posnetkom voščene lutke, ki naj bi ga predstavljala, pošalil komik. "Vem, da to ni Kevin Hart. To je napad," je v šali zapisal in dodal: "Kdo za vraga je to? Na tej točki me ti muzeji zgolj skušajo spraviti do joka, to se mora nehati! Zahtevam popravek!"

Zvezdnik je z zabavno objavo pošteno nasmejal svoje sledilce na Instagramu, v komentarjih pa se je poleg številnih uporabnikov oglasil tudi njegov stanovski kolega Dwayne 'The Rock' Johnson in zapisal: "Lutka je popolna! Ne je spreminjati."

"Čutim, kot da je imel pri lutki prste vmes The Rock," so se pošalili sledilci, ki dobro poznajo naravo odnosa med igralcema, znanima po tem, da se rada zbadata. Zvezdnika trenutno skupaj snemata nadaljevanje filma Jumanji, na snemanju pa sta si že večkrat ponagajala, kasneje pa vse skupaj delila z javnostjo.

Na račun njunega prijateljstva se je na letošnji podelitvi zlatih globusov pošalila voditeljica Nikki Glaser: "Sta moj najljubši komični duet. Sta kot Steve Martin in Martin Short za ljudi z IQ-jem, nižjim od 50."