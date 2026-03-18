Tuja scena

Kevin Hart zgrožen nad svojo voščeno lutko: Kdo za vraga je to?

Los Angeles, 18. 03. 2026 09.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kevin Hart

Kevin Hart ni zadovoljen z videzom svoje voščene lutke. Na Instagramu je delil posnetek in se ob tem pošalil, da gre za napad nanj, ter se spraševal, koga za vraga naj bi ta predstavljala. Vse skupaj je pošteno nasmejalo njegovega kolega The Rocka, s katerim se rada zbadatata.

"Kaj za vraga? Kaj sem naredil tem ljudem?" se je pod posnetkom voščene lutke, ki naj bi ga predstavljala, pošalil komik. "Vem, da to ni Kevin Hart. To je napad," je v šali zapisal in dodal: "Kdo za vraga je to? Na tej točki me ti muzeji zgolj skušajo spraviti do joka, to se mora nehati! Zahtevam popravek!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik je z zabavno objavo pošteno nasmejal svoje sledilce na Instagramu, v komentarjih pa se je poleg številnih uporabnikov oglasil tudi njegov stanovski kolega Dwayne 'The Rock' Johnson in zapisal: "Lutka je popolna! Ne je spreminjati."

"Čutim, kot da je imel pri lutki prste vmes The Rock," so se pošalili sledilci, ki dobro poznajo naravo odnosa med igralcema, znanima po tem, da se rada zbadata. Zvezdnika trenutno skupaj snemata nadaljevanje filma Jumanji, na snemanju pa sta si že večkrat ponagajala, kasneje pa vse skupaj delila z javnostjo.

Na račun njunega prijateljstva se je na letošnji podelitvi zlatih globusov pošalila voditeljica Nikki Glaser: "Sta moj najljubši komični duet. Sta kot Steve Martin in Martin Short za ljudi z IQ-jem, nižjim od 50."

