Kevin iz filma Sam doma zaročil dolgoletno dekle

Macaulay Culkin in Brenda Song sta po štirih letih zveze in rojstvu sina Dakote tudi uradno zaročena. Otroška zvezdnika, znana po vlogah Kevina McCallisterja iz filma Sam doma in London Tipton iz Disneyjeve serije Paglavca v hotelu , sta se spoznala leta 2017 na snemanju filma Changeland .

Culkin je svojo ljubezen do Songove javno izpovedal že leta 2018, ko se je pošalil, da z njo želi narediti kar nekaj otrok in da sta na tem že pridno vadila. "Ljudje ne vedo, kako neverjetno prijazen, zvest, srčen in pameten je," pa je o izbrancu leto kasneje dejala igralka, ki so jo fotografi pred dnevi ujeli z velikim diamantnim prstanom in dodala, da ga posebnega dela prav dejstvo, da je vedno zvest samemu sebi in da se je sprejel takšnega, kakršen je.