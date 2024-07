Kevin Jonas ne izključuje možnosti za tretjega otroka: Če bo božja volja

Družina Kevina in Danielle Jonas se bo morda v prihodnosti povečala. Zvezdnik je v podcastu Nicka Vialla The Viall Files namreč dejal, da ne on ne njegova žena ne izključujeta možnosti, da bi imela še enega otroka. "Kot za vse stvari je tudi tu potreben čas. Vsekakor pa tega ne gre izključiti," je dejal pevec.

Sam namreč prihaja iz družine, kjer je odraščal še z dvema bratoma, več kot očitno pa je zelo rad oče. S 37-letnico imata trenutno dve hčerki, 10-letno Aleno in sedemletno Valetnino . A kot je povedal glasbenik, sta se z ženo v tem času osredotočala na njeno zdravje. "Vzela sva si nekaj časa za zdravljenje moje žene. Ima lymsko boreliozo, zato si je res želela, da bi to premagala. Zdaj nekako okreva, kar je čudovito," je dodal. Odločitev o tretjem otroku je tako po pevčevem mnenju v rokah Boga. "Če bo božja volja, ga bova imela. Bomo videli," je povedal 36-letnik.

Glasbenik je sicer izjemno predan oče, družinske trenutke pa pogosto deli na družbenih omrežjih. Njegovi dve hčerki sta ga lani novembra celo spremljali na turneji, na kateri je nastopal z bratoma Nickom in Joejem v skupini The Jonas Brothers. Dekleti sta imeli priložnost okusiti zaodrje koncerta, izjemno zanimivo pa se jima je zdelo, kako zelo so njun oče in strica priljubljeni pri oboževalkah. "Mislim, da sta zelo ponosni nanje," je v intervjuju po enem od koncertov dejala Danielle.