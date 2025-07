Kevin Jonas: Po razpadu skupine sem skoraj bankrotiral

Kevin Jonas je bil član skupine Jonas Brothers, ki so jo formirali skupaj z bratoma Nickom in Joejem. Kmalu po nastanku skupine leta 2005 so doživeli veliko slavo s franšizo filmov Camp Rock. Kevin je v podkastu The School of Greatness zdaj priznal, da je po razpadu skupine leta 2013 sprejel nekaj 'slabih finančnih odločitev'.