Kevin Jonas prestal operativni poseg zaradi kožnega raka

Kevin Jonas je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delil posnetek, v katerem je razkril, da je prestal operativni poseg, kjer so mu odstranili rakavo znamenje, ki ga je imel na glavi. Član skupine Jonas Brothers je svoje oboževalce ob tem pozval, naj redno spremljajo svoja znamenja na koži in jih zaradi sprememb preverijo pri zdravniku.

Pevec Kevin Jonas je prestal manjši operativni poseg, pri katerem so mu odstranili rakavo znamenje."Danes mi bodo z glave odstranili bazalnocelični karcinom," je sporočil v posnetku svojim sledilcem na Instagramu, nato pa pomaknil kamero proti čelu in dodal: "Ja, to je majhno rakavo znamenje, ki je začelo rasti, zato mi ga bodo zdaj odstranili."

36-letnik je pozneje objavil posnetke, na katerih je pokazal obliž, ki je zakrival svežo rano, kmalu po posegu pa se je že lahko odpravil domov, svoje oboževalce pa je ves čas obveščal o dogajanju: "Opravil sem, sedaj pa je čas za zdravljenje. Odpravljam se domov. Dajte pregledati svoja znamenja, ljudje." Novice, da bo s priljubljenim pevcem vse v redu, so radostno sprejeli predvsem njegovi oboževalci, ki so mu med komentarji objav zaželeli hitro okrevanje. "Zelo si nas prestrašil, a sem vesela, da okrevaš. Zelo rada te imam in ti želim veliko zdravja," je zapisala neka oboževalka, druga pa dodala: "Vesela, da si ga ujel! Želim ti hitro okrevanje!"