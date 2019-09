Kevin po prometni nesreči na operacijo

Kevin Hart je moral zaradi hujših poškodb na operacijo, a zdravniki so optimistični, saj naj bi po prvih podatkih zvezdnik po posegu povsem okreval. Spomnimo, da, ko se je zgodila nesreča, da je njegov avtomobil vozil Kevinov prijatelj Jared Black, Kevin pa je medtem sedel na sovoznikovem sedežu. Jared je med vožnjo izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato zletelo s ceste. Na zadnjih sedežih je sedelo Jaredovo dekle Rebecca Broxterman, ki za razliko ob Blacka in Harta ni utrpela poškodb. Nihče izmed trojice po do zdaj znanih informacijah ni bil vinjen.

Izjavo za medije o njegovem zdravstvenem stanju je nekaj ur po nesreči dala tudi njegova žena, 35-letna Eniko Parrish, ki je potrdila, da je igralec zunaj smrtne nevarnosti. ''Kevin je odlično. Vse bo še dobro. On je v redu, zato smo tudi mi dobro,''je povedala v kratki izjavi.

Filmski producent Leland "Pookey" Wigington, predsednik Hartove produkcijske družbe, je v torek zaNBC News povedal, da Hart uspešno okreva: "Hart se po operaciji hrbta počuti odlično in naj bi kmalu popolnoma okreval."