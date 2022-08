Kevin Spacey izgubil pritožbo zaradi plačila 30-milijonske odškodnine

Ko so se pojavile obtožbe spolnega nadlegovanja na račun Kevina Spaceyja, je producentska hiša MRC leta 2017 igralca odslovila iz serije in hkrati vložila tožbo proti njemu, ker naj bi z igralčevim odhodom izgubila velik del prihodkov, ki jih je do takrat prinašala serija o političnih spletkah v Washingtonu.