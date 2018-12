Kevin Spacey: Kmalu boste izvedeli vso resnico

Tožilci okrožja Nantucket v Massachusettsu so sporočili, da bo moral hollywoodski igralec Kevin Spacey 7. januarja stopiti pred sodišče zaradi obtožbe, da je julija 2016 v restavraciji spolno napadel najstnika. Obtožba je uničila Spaceyjevo do takrat izjemno bogato kariero in takrat je televizija Netflix njegov karakter serije Hiša iz kart "ubila".

Ameriški filmski igralec je zdaj, na božično noč, objavil videoposnetek na YouTubu, kjer v karakterju predsednika Franka Underwooda iz serije Hiša iz kart zagotavlja, da je nedolžen in da ne bo plačal cene za nekaj, česar ni storil. V posnetku z naslovom Naj bom Frank (oziroma stavek lahko prevedemo tudi v smislu "naj bom iskren") je tako videti, da Kevin nagovarja tako osebo, ki ga je obtožila, kot tudi vse, ki so s prstom kazali nanj.

"Ni še konec, karkoli rečejo ... poleg tega vem, kaj bi rad ... Seveda so nekateri verjeli vsemu in čakali, da bom priznal. Komaj čakajo, da me slišijo reči, da je vse res, in da bom plačal za to ... toda oba veva, da ni nikoli tako preprosto. Ampak saj niste takšni, ki bi verjeli vsemu, sodili brez dokazov, kajne ...? Zagotovo ne bom plačal za nekaj, česar nisem storil."