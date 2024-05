Kevin Spacey o novih obtožbah: Ne bom ostal tiho

Lani, po sojenju v Londonu, je bil Kevin Spacey spoznan za nedolžnega devetih spolnih zločinov, vključno z obtožbami spolnega napada in obtožbo napeljevanja osebe k penetrativni spolni aktivnosti brez privolitve, ki naj bi se zgodilo med letoma 2001 in 2013, oktobra 2022 pa je dobil tudi civilno tožbo v ZDA, potem ko je bil obtožen neželene spolne dejavnosti na zabavi leta 1986.

"Počutim se, kot da je to #MeToo trenutek za moške. Veliko stvari, ki so se dogajale ženskam pred 50 leti, se še vedno zgodijo moškim, za katere mnogi menijo, da morajo to prenašati. Zaposleni zdaj vedo, da morajo paziti na takšno vedenje, vendar običajno domnevajo, da bodo ženske tiste, ki bodo ogrožene," je dodala. Ustvarjalci dokumentarca pravijo, da bo vseboval trditve več moških o dogodkih, za katere trdijo, da so se zgodili med letoma 1976 in 2013.

Spacey je v intervjuju z novinarjem Danom Woottonom , ki je bil predvajan na družbenem omrežju X , dejal, da odločno zanika trditve in dodal, da ne bo več molčal. Povedal je, da mu je težko, ker se mora vedno znova braniti, čeprav je bil spoznan za nedolžnega. "Prevzemam polno odgovornost za svoje vedenje v preteklosti, vendar ne morem in ne bom prevzel odgovornosti ali se opravičil vsakomur, ki si izmišljuje stvari o meni ali napihuje zgodbe o meni," je dejal.

"Če sem res bil pošast in so vsi vedeli za to, zakaj potem ljudje ne postavljajo vprašanj o televizijskih mrežah in filmskih studiih, kjer so z veseljem služili z menoj, medtem ko so mi dovolili, da se prosto sprehajam po ulicah? Mislim, zakaj filmski studii niso naredili ničesar? Zakaj ljudje stojijo z menoj na rdečih preprogah in govorijo, kako super je bilo delati z mano? Ali res menite, da sem imel več moči kot oni?" se je spraševal igralec.

Dodal je, da se je spogledoval in družil z igralskimi kolegi. "Ampak jaz jih nisem zaposlil. Nisem bil njihov šef," je dejal in zatrdil, da so se ga želeli znebiti za vedno. "Nekateri se zdijo zadovoljni in bi se me radi znebili za vedno. To je dosmrtna ječa," je zaključil.