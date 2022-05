Kevin Spacey obtožen spolnega napada treh moških

Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva je igralca Kevina Spaceyja obtožilo spolnega nadlegovanja treh moških. Spolne zlorabe naj bi se dogajale v Londonu in v Gloucestershireju. Zoper igralca je že leta 2017 vložilo tožbo več mladih moških, ki so trdili, da jih je spolno napadel, zaradi česar se je igralec za več let umaknil z oči javnosti.

Kevin Spacey je obtožen spolnega nadlegovanja treh moških v štirih točkah obtožnice, poroča BBC. Obtožnica je bila vložena na Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva, po tem, ko je Londonska metropolitanska policija pregledala številne dokaze, ki segajo od leta 2005 do leta 2013. Prva obtožba zoper igralca se nanaša na domnevni spolni napad, ki se je zgodil marca 2005 v Londonu, medtem ko druga žrtev trdi, da je bila napadena tri leta kasneje, prav tako v Londonu. Tretja obtožba se nanaša na domnevni napad v Gloucestershireju, ki naj bi se zgodil aprila 2013. Rosemary Ainslie, vodja posebnega oddelka za kriminal, je v izjavi za javnost dejala: "Kronsko tožilstvo je avtoriziralo kazenske ovadbe zoper 62-letnega Kevina Spaceyja v štirih točkah obtožnice spolnega napada zoper treh moških. Prva tako je bil obtožen, ker je osebo prisilil v penetralno spolno aktivnost. Obtožba je bila podana na podlagi pregleda dokazov, ki jih je v svoji preiskavi zbrala Metropolitanska policija. Kronsko tožilstvo sporoča vsem, ki se jih zadeva tiče, da je kazenski postopek zoper Spaceyja še vedno v teku. Ima pravico do poštenega sojenja." icon-expand Kevin Spacey FOTO: Profimedia Ameriški igralec se je leta 2017 prvič soočil z obtožbami o spolnih napadih, ki jih je zoper njega vložilo najmanj 20 mladih moških, ki naj bi igralca spoznali med letoma 1995 in 2013. Obtožbe so Kevina stale glavne vloge v priljubljeni seriji Hiša iz kart, za več let pa se je umaknil iz javnega življenja. Pred kratkim se je vrnil na velika platna v svoji prvi vlogi po šokantnih obtožbah, v kateri je upodobil prvega hrvaškega predsednika, Franja Tuđmana.