Kevin Spacey oproščen v primeru spolnega napada na mladoletnika

63-letni Kevin Spacey je kmalu po razglasitvi sodbe zapustil sodišče in govoril z novinarji. Je pa izjavo za medije dal njegov odvetnik, ki je dejal, da je njegova stranka hvaležna, a živi v državi, kjer imajo državljani pravico do sojenja pred nepristransko poroto, ki odločitve sprejema na podlagi dokazov in ne govoric ali družbenih omrežij. Zvezdnik serije Zvezdne steze: Discovery, zdaj 50-letni Rapp, je septembra 2020 vložil civilno tožbo proti Spaceyju zaradi nagovarjanja in domnevnega spolnega napada na zabavi na Manhattnu leta 1986, ko je bil Rapp star 14 let, Spacey pa v poznih 20. letih. Od slavnega igralca je zahteval okoli 40 milijonov evrov odškodnine.

Vedno zanikal obtožbe

Spacey, zvezdnik serije Hiše iz kart, ki je svetovno slavo tlakoval od osemdesetih let prejšnjega stoletja v filmih, kot sta Osumljenih pet in Lepota po ameriško, je vedno zanikal obtožbe o spolni zlorabi. To je ponovil tudi v ponedeljek na sodišču v New Yorku.