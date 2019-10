Kevin Spacey pil rakijo v restavraciji Novaka Đokovića

Kot smo že poročali, se 60-letni ameriški igralec Kevin Spacey te dni mudi v Srbiji, točneje Beogradu. Kmalu po prihodu je obiskal Srbsko narodno gledališče in si ogledal generalko predstave Sen kresne noči, fotografi pa so ga pred kratkim ujeli v restavraciji teniškega velikana Novaka Đokovića , kamor se je odpravil s svojim menedžerjem Evanom Lowensteinom , gostil pa jih je Đokovićev mlajši brat, 24-letni Đorđe Đoković .

Zbrana družba je nazdravila s tradicionalno srbsko žgano pijačo rakijo, po končanem druženju pa se je Spacey s svojim menedžerjem in še enim prijateljem, ki ga mediji zaenkrat niso identificirali, odpravil dalje. Paparaci so v objektive ujeli tudi to, da so iz restavracije odnesli škatlo, v kateri je bila najverjetneje hrana.