Kevin Spacey po dveh letih ponovno v javnosti

Spacey se je v Rimskem nacionalnem muzeju pojavil manj kot tri tedne po tem, ko so v ZDA opustili primer, v katerem je bil obtožen spolnega napada na fanta . Obtožba je sicer uničila Spaceyjevo do takrat izjemno bogato kariero, Netflix pa je njegov lik iz serije "ubil".

Italijanski pesnik in pisatelj Gabriele Tinti je pesmi, kot je ta o kipu Boksar med počitkom, napisal še za več drugih antičnih skulptur v različnih muzejih po svetu, med drugim za Metalca diska, Mladega zmagovalca, Barberinijevega favna, Herakleja pri počitku in skulpturo Galačan ubija sebe in svojo ženo.

Dvakratni oskarjevec Spacey je devetminutno pesem bral ob grškem bronastem kipu Boksar med počitkom, ki se nahaja v palači Palazzo Massimo alle Terme, ki je del Rimskega nacionalnega muzeja.

Pesem je napisana iz perspektive boksarja, eden izmed verzov pa pravi: "Bolj si ranjen, večji si. In bolj si prazen. Izrabili so me za zabavo, hranili s poceni hrano. Življenja je bilo v trenutku konec."

"Pretresel sem državo, vibriral prizorišča, raztrgal svoje nasprotnike na drobce. Osvetlil sem temo, zbiral žaljivke, zahteval aplavz. Tega niso znali vsi. Nobeden od vas."

Gabriele Tinti je ob tej priložnosti tvitnil, da si šteje v čast, da je Spacey recitiral njegovo pesem in dodal: "Rim vas ima rad!"