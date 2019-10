Kevin Spacey po smrti žrtve oproščen spolnega nasilja

Čeprav so odvetniki pokojnega maserja, ki se je na sodišču predstavil z imenomJohn Doe, potrdili, da se bodo za pravico kljub smrti žrtve še vedno borili, je okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu uradno zavrnilo tožbo zoper igralca. Namestnica oddelka za spolne zlorabe Christina Buckley je po smrti žrtve, ki naj bi umrla zaradi raka, uradno opustila primer zaradi pomanjkanja dokazov.

"Med preiskavo je žrtev umrla,"je namestnica zapisala v poročilu,"Obtožb o spolnem napadu ni mogoče dokazati brez udeležbe žrtve. Zato je primer zavrnjen." Sicer pa so nedavno že ovrgli neko drugo obtožbo zoper igralca, saj je bil primer zastaran.

Pokojni John Doe je lanskega septembra vložil tožbo proti Spaceyju, saj so ga leta 2016 povabili v igralčevo stanovanje in mu naročili, naj se pripravi za delo v masažni sobi. Ko je v sobo prišel tudi Kevin, naj bi za sabo zaprl in zaklenil vrata. Pokojni je v tožbi zapisal, da ga je silil v spolni odnos, obtožil pa ga je tudi namernega povzročanja čustvenih stisk.