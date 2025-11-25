Kevin Spacey pojasnil, da ni brezdomec, čeprav živi v hotelih

Igralec Kevin Spacey se je pred sedmimi leti moral soočiti s škandalom zaradi obtožb spolnih zlorab, največji davek pa je plačala njegova kariera, ki je odtlej doživela strm padec. Mnoge je tako pretresla njegova nedavna izjava, da živi kot brezdomec in so mu ponudili prenočišče, 66-letnik pa je zdaj ponovno pojasnil, da v hotelih živi zaradi dela.

Kevin Spacey je v nedavnem intervjuju z novinarjem Mickom Brownom za Telegraph razkril, da že nekaj časa živi po hotelih in najetih stanovanjih, saj se zaradi dela veliko seli, ker nima lastnega doma, pa se počuti kot brezdomec. Njegovo izjavo so si mnogi napačno interpretirali, zato se je zvezdnik serije Hiša iz kart zdaj oglasil na družbenem omrežju, kjer je znova pojasnil situacijo.

Kevin Spacey je hvaležen vsem, ki jih je zaskrbelo zanj. FOTO: Profimedia icon-expand

"Običajno se ne ukvarjam s tem, da popravljam poročanja medijev. Če bi, mi ne bi ostalo veliko časa za vse ostalo, a v luči nedavno objavljenih člankov, ki so napačno poročali, da sem brezdomec, čutim potrebo, da stvari pojasnim. Ne medijem, temveč tisočim ljudem, ki so me v minulih dneh kontaktirali in mi ponudili prenočišče ali me preprosto vprašali, če sem v redu," je dejal 66-letnik.

"Vsem ostalim pa sporočam, da sem resnično ganjen ob vaši dobrodušnosti. Občutek imam, da ne bi bil iskren, če bi vas pustil, da verjamete, da sem brezdomec v dobesednem pomenu besede," je pojasnil Spacey in nadaljeval: "V mojem pogovoru z Mickom Brownom, čudovitim novinarjem, sem dejal, da v bistvu živim po hotelih in najetih stanovanjih, saj grem tja, kjer je delo. Tako je bilo tudi, ko sem začenjal kariero. To leto sem skoraj neprestano delal, za kar sem zares hvaležen." Zvezdnik je povedal, da obstaja veliko ljudi, ki živijo na ulicah, v avtomobilih ali grozljivih finančnih okoliščinah, a sam ni v enakem položaju kot oni. "Moje srce gre k njim, a iz članka gre razbrati, da nisem eden od njih niti nisem nameraval trditi, da sem," je še povedal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju.