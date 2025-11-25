Kevin Spacey pojasnil, da ni brezdomec, čeprav živi v hotelih

Kevin Spacey je v nedavnem intervjuju z novinarjem Mickom Brownom za Telegraph razkril, da že nekaj časa živi po hotelih in najetih stanovanjih, saj se zaradi dela veliko seli, ker nima lastnega doma, pa se počuti kot brezdomec. Njegovo izjavo so si mnogi napačno interpretirali, zato se je zvezdnik serije Hiša iz kart zdaj oglasil na družbenem omrežju, kjer je znova pojasnil situacijo.
"Običajno se ne ukvarjam s tem, da popravljam poročanja medijev. Če bi, mi ne bi ostalo veliko časa za vse ostalo, a v luči nedavno objavljenih člankov, ki so napačno poročali, da sem brezdomec, čutim potrebo, da stvari pojasnim. Ne medijem, temveč tisočim ljudem, ki so me v minulih dneh kontaktirali in mi ponudili prenočišče ali me preprosto vprašali, če sem v redu," je dejal 66-letnik.
"Vsem ostalim pa sporočam, da sem resnično ganjen ob vaši dobrodušnosti. Občutek imam, da ne bi bil iskren, če bi vas pustil, da verjamete, da sem brezdomec v dobesednem pomenu besede," je pojasnil Spacey in nadaljeval: "V mojem pogovoru z Mickom Brownom, čudovitim novinarjem, sem dejal, da v bistvu živim po hotelih in najetih stanovanjih, saj grem tja, kjer je delo. Tako je bilo tudi, ko sem začenjal kariero. To leto sem skoraj neprestano delal, za kar sem zares hvaležen."
Zvezdnik je povedal, da obstaja veliko ljudi, ki živijo na ulicah, v avtomobilih ali grozljivih finančnih okoliščinah, a sam ni v enakem položaju kot oni. "Moje srce gre k njim, a iz članka gre razbrati, da nisem eden od njih niti nisem nameraval trditi, da sem," je še povedal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju.
Spacey je v omenjenem intervjuju dodal, da njegova finančna situacija ni najboljša, saj je po obtožbah spolnih zlorab in sodni bitki veliko denarja namenil za sodne stroške. Zvezdnik ni bil spoznan za krivega, a je bila škoda že narejena, saj je izgubil svoj prejšnji status v Hollywoodu, s tem pa tudi priložnosti za delo.
"Na čuden način imam občutek, da sem znova na začetku, saj znova grem tja, kjer je delo. Vse moje stvari so v shrambi in upam, da se bom, če se bo situacija izboljšala, lahko odločil, kje se bom ustalil," je v intervjuju še razkril Spacey.
