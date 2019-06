Kevin Spacey ponovno na sodišču

Po poročanju tujih medijev se je igralec Kevin Spacey ponovno znašel na sodišču zaradi domnevnega spolnega napada, ki naj bi se zgodil leta 2016 na otoku Nantucket. Tam naj bi spolno napadel najstniškega sina televizijske novinarke Heather Unruh . Na nedavni, zdaj že tretji sodni obravnavi, so v obtožnici zapisali, da je Spacey domnevni žrtvi kupil več piv in viskijev ter mu na neki točki dejal: "Napijva se!" Nato naj bi ga začel otipavati po intimnih predelih, kar naj bi se zgodilo brez fantovega dovoljenja.

Kevin Spacey naj bi domnevni žrtvi kupil več piv in viskijev ter mu na neki točki dejal: "Napijva se!"

Zaradi tega naj bi 18-letnik utrpel trajne duševne in čustvene poškodbe, zaradi česar je poiskal terapevtsko pomoč. Vse terapevtske pomoči so bile zelo drage, zato naj bi zapravil ogromno denarja. Obtožnica je še vedno odprta, igralec pa trdi, da se to, kar navaja domnevna žrtev, nikoli ni zgodilo. Zaradi pomanjkanja dokazov se odvetniki na sodišču soočajo s težavo preverjanja celotne zgodbe. Znano je, da naj bi domnevna žrtev izgubila telefon, na katerem naj bi bila sporočila, ki bi lahko igralca oprala krivde.

Spomnimo, v zgodbi iz leta 2016 naj bi Spacey v restavraciji The club bar spoznal 18-letnega moškega, ki je bil tam zaposlen. Kupoval naj bi mu alkoholno pijačo, kasneje pa naj bi ga začel otipavati po intimnih predelih. Mladenič naj bi uspel pobegniti iz restavracije, čez nekaj časa, ko je zbral dovolj poguma, pa je zoper igralca podal obtožbo.