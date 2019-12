Kevin Spacey posnel nenavadno božično voščilnico

Kontroverzni igralec Kevin Spacey , ki je bil v preteklem obdobju medijsko izpostavljen predvsem zaradi obtožb o spolnih zlorabah, je na svojem uradnem Instagram profilu objavil svojo letošnjo božično voščilnico, v kateri je širši javnosti priznal, da je bilo iztekajoče se leto zanj precej dobro. Obenem je delil nasvet, kako se soočiti z ljudmi, ki naredijo nekaj, kar nam ni všeč. Uporabniki Instagrama so se na objavljen posnetek odzvali različno: nekateri so izrazili svoje občudovanje do igralca, drugi pa so njegov posnetek označili za ''bizaren''.

''Saj niste mislili, da bom zamudil priložnost, da vam zaželim vesel božič? Iztekajoče se leto je bilo precej dobro in hvaležen sem, ker se je moje zdravstveno stanje popravilo. Ob tem sem v svojem življenju naredil nekaj sprememb in rad bi vas povabil, da se mi pridružite. Ob prehodu v leto 2020 bi rad oddal svoj glas za več dobrega na tem svetu. Da, vem, kaj si mislite: Ali je resen? Smrtno resen sem. In sploh ni tako težko, zaupajte mi. Ko bo naslednjič nekdo storil nekaj, kar vam ni všeč, se lahko odzovete z napadom, lahko pa zadržite svoj ogenj in storite nekaj nepričakovanega. Lahko jih ubijete s prijaznostjo,''je povedal Spacey, ki že od preteklega decembra ni objavil ničesar novega na svojem Instagram profilu.

Obtoženi igralec je javno priznal, da obžaluje svoja pretekla dejanja in do bo storil vse, da bi premostil storjene napake in ponovno obudil svojo kariero. Obenem je poudaril, da so bile nekatere obtožbe zoper njega lažne in da ne namerava prevzeti odgovornosti zanje. ''Če nisem plačal cene za stvari, za katere vsi vemo da sem jih storil, je zagotovo ne bom plačal za nekaj, česar nisem,''je povedal v enem od svojih sporočil za javnost. Med drugim je spregovoril tudi o svoji spolni usmerjenosti in priznal, da je imel v preteklosti romantične in spolne odnose tako z ženskami kot moškimi in da je ljubil tako ene kot druge. Nato je priznal, da je gej in da bi se rad soočil s tem ter premagal svoje notranje bitke.