Kevin Spacey priznal, da je 'preveč stegoval roke'

Igralec Kevin Spacey je v novem intervjuju s Piersom Morganom priznal, da je v preteklosti 'preveč stegoval roke', ko jih ne bi smel, in tako premikal meje dovoljenega, kar je posledično pripeljalo do tega, da ga je več moških obtožilo spolnega nadlegovanja in celo zlorab, njegova kariera pa je leta 2017 zaradi tega popolnoma zastala.

OGLAS

Igralec Kevin Spacey je po številnih obtožbah spolnih zlorab v intervjuju z britanskim voditeljem Piersom Morganom priznal, da je tudi sam delno odgovoren za obtožbe, ki so ga doletele, saj je s svojim obnašanjem premikal meje in preizkušal njihove skrajnosti. Zvezdnik filma Lepota po ameriško je bil minulo leto na sodišču v Londonu spoznan za nedolžnega v vseh točkah obtožnice spolnih napadov, ki so ga obtožili štirje moški in bi se naj zgodili med leti 2001 in 2013. Leta 2022 pa je ameriško sodišče zavrnilo tožbo spolnega napada, ki je bila podana zoper njega.

Kevin Spacey priznal, da je včasih preveč stegoval roke proti moškim, ki očitno niso bili zainteresirani zanj. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec se še vedno brani v civilni tožbi, v kateri je obtožen spolnega napada na moškega iz leta 2008. Zvezdnik obtožbe zavrača, kot je razkril v intervjuju, pa mora zaradi več milijonov, ki jih dolguje odvetniškim ekipam, ki ga zastopajo v pravnih bitkah, prodati svoj dom v Baltimorju, kjer je živel od leta 2016. Intervju je bil predvajan na voditeljevem kanalu na YouTubeu, v njem pa sta se Spacey in Morgan dotaknila tudi igralčevega pogleda na njegovo obnašanje v preteklosti. Ko ga je 59-letnik povprašal, kaj je mislil s tem, da je premikal meje, mu je oskarjevec odgovoril:"Preveč sem stegoval roke in se dotikal ljudi na seksualen način, čeprav tega niso želeli, a jaz tega nisem vedel." Voditelj je izpostavil, da je njegovo dejanje že v začetku izražalo možnost, da gre za kaznivo dejanje, Spacey pa je nato pripomnil, da je bil vedno nežen do ljudi in sam svojih dejanj ne bi opisal drugače:"Želiš si biti nežen in želiš videti, ali bo njihov odziv pozitiven."

"Bi rekel, da je bilo vse skupaj sporazumno, ali je bil tvoj namen zapeljevanje, kar že po definiciji nekako nakazuje, da ne gre za sporazumen dogovor. Tudi tvoje besede, da si preveč stegoval roke, kar same nakazujejo, da tega niso želeli," je skušal dobiti pojasnilo voditelj, igralec pa je pristavil:"Potem bi mi morali nakazati, da tega nočejo, jaz pa bi razumel, da situacije ne dojemamo enako in bi odnehal." Na vprašanje, ali razume, da bi mladega igralca lahko zaskrbelo, da bi nekdo z njegovim ugledom lahko vplival na njegovo kariero, če ga bo ta zavrnil, je Spacey iskreno odgovoril: "Ja." Dodal je, da je pripravljen prevzeti odgovornost za nekatera svoja dejanja, ki jih je opisal kot zelo slaba, a poudaril, da je množica ljudi navedla lažne obtožbe zoper njega. Meseca maja je zvezdnik zanikal obtožbe, ki so se pojavile v dokumentarnem filmu Spacey Unmasked, zoper Spaceyja pa sta jih podala igralca Ruari Cannon in Danny De Lillo. Cannon je dejal, da se ga je Spacey na neprimeren način dotikal v javnosti, 64-letnik pa je poudaril, da so njegove obtožbe lažne in se to ni nikoli zgodilo. De Lillo pa je zatrdil, da je igralec potisnil svoje dimlje proti njegovemu obrazu, medtem ko je sedel v produkciji v istem gledališču. Spacey je dejal, da se mu zdi obtožba popolnoma žaljiva.