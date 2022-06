Kevin Spacey se bo branil obtožb spolnih napadov v Angliji

Kronsko tožilstvo Združenega kraljestva je pred kratkim sporočilo, da so vložili obtožnico zoper igralca Kevina Spaceyja, v kateri ga trije moški obtožujejo spolnih napadov. Londonska metropolitanska policija je pregledala številne dokaze, ki so datirani med letoma 2005 in 2013 in zbrala dovolj gradiva, da so lahko vložili obtožnico.

Na to se je sedaj odzval tudi igralec, ki je v izjavi za oddajo Good Morning America razkril svoje načrte za potovanje v Anglijo: "Cenim izjavo Kronskega tožilstva Združenega kraljestva, v kateri so previdno opozorili medije in javnost, da imam pravico do poštenega sojenja ter veljam za nedolžnega, dokler mi ni dokazana krivda."