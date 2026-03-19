Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kevin Spacey se je z izvensodno poravnavo izognil sodnemu procesu

London, 19. 03. 2026 17.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Kevin Spacey

Za oktober napovedan sodni proces zaradi domnevnih spolnih napadov proti nekdanjemu hollywoodskemu zvezdniku Kevinu Spaceyju so po izvensodni poravnavi odpovedali, poroča britanski BBC. Trije moški so dvakratnega dobitnika oskarja obtožili, da jih je med letoma 2000 in 2015 spolno zlorabil.

66-letni Kevin Spacey je vse obtožbe doslej vztrajno zanikal. Vpletene strani so sedaj dosegle dogovor o pogojih izvensodne poravnave. Ostale podrobnosti dogovora zaenkrat niso znane.

FOTO: Profimedia

Dva tožnika sta ameriškega igralca (Lepota po ameriško, Hiša iz kart) obtožila tudi že v kazenskem postopku, v katerem so Spaceya leta 2023 oprostili devetih točk obtožnice.

Preberi še Skrušeni Kevin Spacey: Zaradi sodnih stroškov dolgujem milijone

Eden od tožnikov je navedel, da ga je Spacey med letoma 2000 in 2005 namerno napadel več kot desetkrat. Drugi moški je povedal, da je igralca spoznal v okviru delavnice v londonskem gledališču Old Vic in da je imel zaradi napada leta 2008 duševne težave in finančne izgube. Spacey je bil med letoma 2004 in 2013 umetniški vodja omenjenega uglednega gledališča.

kevin spacey poravnava sodni proces igralec obtožbe

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573