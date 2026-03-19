Kevin Spacey se je z izvensodno poravnavo izognil sodnemu procesu

Dva tožnika sta ameriškega igralca ( Lepota po ameriško, Hiša iz kart ) obtožila tudi že v kazenskem postopku, v katerem so Spaceya leta 2023 oprostili devetih točk obtožnice.

Eden od tožnikov je navedel, da ga je Spacey med letoma 2000 in 2005 namerno napadel več kot desetkrat. Drugi moški je povedal, da je igralca spoznal v okviru delavnice v londonskem gledališču Old Vic in da je imel zaradi napada leta 2008 duševne težave in finančne izgube. Spacey je bil med letoma 2004 in 2013 umetniški vodja omenjenega uglednega gledališča.