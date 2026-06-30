Kevin Spacey se po obtožbah spolnega nadlegovanja vrača v Hollywood

Kevin Spacey se po obdobju, ko se je zaradi sojenj zaradi več deset obtožb spolnega nadlegovanja moral umakniti iz Hollywooda, vrača. "Počutim se veliko bolj dobrodošlega in menim, da se stvari premikajo v smer, v katero smo si želeli in upali," je v podkastu Club Random povedal zvezdnik filma Lepota po ameriško.

Kevin Spacey se po obtožbah spolnih napadov vrača v Hollywood. FOTO: Profimedia

64-letnik je ob tem poudaril, da je zmagal v vseh primerih, ki so prišli pred poroto. "V nekaterih primerih so delčki resnice, a so bili vzeti iz konteksta in predrugačeni. Veliko je bilo izmišljenega. Še posebej v primeru obtožb Anthonyja Rappa, v katerem smo zmagali na zveznem sodišču v New Yorku," je dejal igralec in se navezal na Rappove obtožbe, da ga je nadlegoval, ko je bil ta star šele 14 let. 68-letni voditelj je svojemu slavnemu gostu priznal, da je za nekatere obtožbe zoper njega tudi sam verjel, da so resnične. "Ne bom lagal, pri takšnih škandalih se zanašam na statistiko. Če bi bila le ena oseba, ki bi trdila nekaj, temu verjetno ne bi verjel," je odkrito povedal zvezdniku in dodal, da se je v Spaceyjevem primeru preveč kadilo, da ne bi bilo tudi ognja.

Igralec je na njegove besede odgovoril, da je v nekaterih primerih res šel predaleč. "Nikoli nisem trdil, da ni bilo ognja, le da to ni bil podivjan gozdni požar. Šlo je za manjši požar v kuhinji, ki ga lahko pogasiš z gasilnim aparatom," je dejal Spacey, ki je nato priznal: "Osvajal sem veliko fantov." Maher je ob tem dodal, da si zvezdnik serije Hiša iz kart zasluži vsaj nekakšno kazen, čeprav ga sodišče ni spoznalo za krivega, a se je strinjal, da je Spacey že plačal davek za svoje prekrške. "Ne počutim se več, kot da sem v zaporu. Ko ljudje izvejo za dejstva in razumejo našo zmago na sodišču, sedaj na to gledajo drugače in se strinjajo, da je bilo devet let agonije dovolj. Če bi bil športnik, bi me izključili za sedem tekem. Če daješ koše ali zadevaš gole, te hočejo na igrišču," je prepričan z oskarjem nagrajeni igralec.