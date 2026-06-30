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Kevin Spacey se po obtožbah spolnega nadlegovanja vrača v Hollywood

Los Angeles, 30. 06. 2026 16.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kevin Spacey

Igralec Kevin Spacey verjame, da je njegova kariera v Hollywoodu znova zaživela. Zvezdnik, ki je zaradi obtožb spolnega nadlegovanja ostal brez dela, je v nedavnem podkastu Billa Maherja dejal, da se v zabavni industriji znova počuti dobrodošlega in sprejetega.

Kevin Spacey se po obdobju, ko se je zaradi sojenj zaradi več deset obtožb spolnega nadlegovanja moral umakniti iz Hollywooda, vrača. "Počutim se veliko bolj dobrodošlega in menim, da se stvari premikajo v smer, v katero smo si želeli in upali," je v podkastu Club Random povedal zvezdnik filma Lepota po ameriško.

Kevin Spacey se po obtožbah spolnih napadov vrača v Hollywood.
Kevin Spacey se po obtožbah spolnih napadov vrača v Hollywood.
FOTO: Profimedia

64-letnik je ob tem poudaril, da je zmagal v vseh primerih, ki so prišli pred poroto. "V nekaterih primerih so delčki resnice, a so bili vzeti iz konteksta in predrugačeni. Veliko je bilo izmišljenega. Še posebej v primeru obtožb Anthonyja Rappa, v katerem smo zmagali na zveznem sodišču v New Yorku," je dejal igralec in se navezal na Rappove obtožbe, da ga je nadlegoval, ko je bil ta star šele 14 let.

68-letni voditelj je svojemu slavnemu gostu priznal, da je za nekatere obtožbe zoper njega tudi sam verjel, da so resnične. "Ne bom lagal, pri takšnih škandalih se zanašam na statistiko. Če bi bila le ena oseba, ki bi trdila nekaj, temu verjetno ne bi verjel," je odkrito povedal zvezdniku in dodal, da se je v Spaceyjevem primeru preveč kadilo, da ne bi bilo tudi ognja.

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Igralec je na njegove besede odgovoril, da je v nekaterih primerih res šel predaleč. "Nikoli nisem trdil, da ni bilo ognja, le da to ni bil podivjan gozdni požar. Šlo je za manjši požar v kuhinji, ki ga lahko pogasiš z gasilnim aparatom," je dejal Spacey, ki je nato priznal: "Osvajal sem veliko fantov."

Maher je ob tem dodal, da si zvezdnik serije Hiša iz kart zasluži vsaj nekakšno kazen, čeprav ga sodišče ni spoznalo za krivega, a se je strinjal, da je Spacey že plačal davek za svoje prekrške.

"Ne počutim se več, kot da sem v zaporu. Ko ljudje izvejo za dejstva in razumejo našo zmago na sodišču, sedaj na to gledajo drugače in se strinjajo, da je bilo devet let agonije dovolj. Če bi bil športnik, bi me izključili za sedem tekem. Če daješ koše ali zadevaš gole, te hočejo na igrišču," je prepričan z oskarjem nagrajeni igralec.

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Spacey se je leta 2017 moral soočiti z več obtožbami spolnega nadlegovanja, ves čas pa je vztrajno zatrjeval, da je nedolžen. Rapp je oktobra 2022 v civilni tožbi zaradi spolnega napada od zvezdnika zahteval 40-milijonsko odškodnino, porota pa je igralca spoznala za nedolžnega.

Ko so obtožbe postale javne, je Spacey izgubil vlogo v seriji Hiša iz kart, zamenjali pa so ga tudi v filmu Ves denar sveta. Leta 2023 je porota v Londonu zvezdnika spoznala za nedolžnega po vseh devetih točkah obtožnice, kjer so ga prav tako obtoževali spolnega nadlegovanja, ki naj bi se zgodilo med letoma 2001 in 2013. Marca pa se je zunajsodno poravnal s tremi moškimi, ki so trdili, da jih je osramočeni Spacey spolno napadel med letoma 2000 in 2013.

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