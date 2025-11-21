Kevin Spacey sedem let po škandalu 'brezdomec', ki živi po hotelih

Pred sedmimi leti so obtožbe spolnih zlorab zamajale kariero igralca Kevina Spaceyja, ki je znan po filmih Lepota po ameriško, Osumljenih pet in Sedem. 66-letni zvezdnik je bil takrat prisiljen umakniti iz Hollywooda, kot je povedal v nedavnem intervjuju za Telegraph, pa je zaradi dragih sodnih stroškov skoraj obubožal in še vedno nima lastnega doma.

Uspešna kariera z oskarjem nagrajenega Kevina Spaceyja se je pred sedmimi leti zaradi obtožb spolnih zlorab v hipu sesula, zvezdnik pa se je moral zagovarjati na sodišču. Ker so bili stroški za odvetnike visoki, je moral prodati nepremičnine in poseči po prihrankih, kot je povedal v novem intervjuju za Telegraph, pa še ni uspel priti do lastnega doma, zato trenutno živi po hotelih.

Kevin Spacey sedem let po obtožbah spolnih zlorab nima lastnega doma. FOTO: Profimedia icon-expand

"Živim po hotelih in najemniških stanovanjih. Grem tja, kjer dobim delo. Dobesedno nimam doma, o tem govorim," je povedal 66-letnik in dodal, da njegova trenutna finančna situacija ni najboljša. Igralec se je pred sedmimi leti znašel sredi škandala, ko ga je več moških obtožilo spolnih zlorab, a ga sodišče v Združenem kraljestvu ni spoznalo za krivega. Kljub temu je bil postopek dolg in predvsem drag, a kot je povedal Spacey, ni nikoli prišlo do tega, da bi bankrotiral. Zvezdnik, ki je ves čas obtožbe zavračal, je dodal, da so bili stroški astronomsko visoki.

"Zelo malo je bilo prihodka, vse pa je hitro odhajalo," je povedal, o tem, kako ga je Hollywood čez noč postavil na črni seznam in je ostal brez dela ter prijateljev, pa je dejal: "Tudi to prebrodiš. Na čuden način imam občutek, da sem znova na začetku, saj znova grem tja, kjer je delo. Vse moje stvari so v shrambi in upam, če se bo situacija izboljšala, se bom lahko odločil, kje se bom ustalil." Spacey je pred škandalom živel v Baltimoru.