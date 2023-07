Kevin Spacey spoznan za nedolžnega v vseh točkah obtožnice

Čustveno razpoložen Kevin Spacey se je po razglasitvi razsodbe ozrl po dvorani, pred razglasitvijo pa se je šalil z varnostniki in se na glas smejal. Ko je bilo razglašeno, da je bil spoznan za nedolžnega v vseh devetih točkah obtožnice, je začel jokati. Objel je svojega agenta in odvetniško ekipo ter se zahvalil osebju na sodišču.

Prav na takšen razplet je upal in si ga želel. Minili so skoraj štirje tedni zaslišanj na okrožnem sodišču Southwark in prisotni so slišali izjave tako tožilstva kot obrambe. Njegov odvetnik je med sojenjem poudaril, da so ga družbena omrežja že spoznala za krivega, in dodal, da so tri od štirih domnevnih žrtev lagale. Porota je v zadevi odločala 12 ur in 26 minut.

Spacey je po razsodni stopil pred novinarje in v izjavi dejal, da mora najprej predelati informacijo, a da je ponižen po odločitvi porote. Dodal je, da je hvaležen, da si je porota vzela dovolj časa, da je preučila dokaze in dejstva. "Ponižen sem po današnjem razpletu," je povedal v kratki izjavi in se še enkrat zahvalil svoji ekipi in delavcem na sodišču. Pred sodiščem ga je sprejela množica, ki je vzklikala njegovo ime in mu izkazala podporo.