Kevin Spacey v Beogradu: Sedel je v temi, nihče ga ni opazil

60-letni ameriški igralec Kevin Spacey , ki je pred približno dvema letoma postal tarča svetovnih medijev zaradi obtožb o spolnih prestopkih in zlorabah, je pred dnevi zapustil ZDA in odpotoval v izraelski Tel Aviv, od koder pa se je, po poročanju srbskih medijev, brez vnaprejšnje napovedi, ustavil tudi v Beogradu.

Pozornost je pritegnil z obiskom Srbskega narodnega gledališča, kjer si je ogledal generalko Shakespearjevega dela Sen kresne noči, pod katerega se je kot režiser podpisal Kokan Mladenović . Producentka Jasmina Urošević , je v izjavi za tuje medije spregovorila o trenutku, ko je izvedela, da se v njihovi stavbi nahaja Spacey. ''Varnostna služba nam je sporočila, da se v stavbi nahaja nek ameriški igralec, ki si želi ogledati Dramo narodnega gledališča. Sprva smo mislili, da gre za neko šalo. Moj kolega je odšel pogledati, kaj se spodaj dogaja, nazaj pa se je vrnil s Spaceyjem, ki je izgledal kot najbolj običajen turist. Prijeten, ljubezniv in uglajen je vprašal, ali trenutno poteka kakšna vaja in ali bi si jo v tem primeru lahko ogledal,''je začela Uroševićeva in nadaljevala: ''Odvrnila sem mu, da trenutno poteka generalka za predstavo Sen kresne noči in da bi ga zelo rada povabila k ogledu, a moram za dovoljenje vprašati režiserja Mladenovića.''

60-letnemu igralcu so v vmesnem času ponudili pijačo, a je vztrajal pri tem, da je prišel zgolj na ogled predstave. Jasmina Urošević je povedala, da se je režiser nemudoma strinjal in Spacey je tako postal del 'publike', za katerega razen Uroševićeve in Mladenovića ni vedel nihče. Ker je bilo v dvorani temno, ga niso opazile niti igralke. Spacey naj bi s svojim menedžerjem sedel v tišini in spremljal zadnjo vajo približno pol ure, nato pa sta zapustila prostor. Še pred tem je Jasmina izmenjala kontakt z igralčevim menedžerjem in ju povabila k ogledu kakšne od njihovih gledaliških predstav. Srbski mediji poročajo, da je Spacey potrdil svojo udeležbo na predstavi Sen kresne noči, še vedno pa ni razkril razloga svojega obiska Srbije. Ob tem so se že pojavila nekatera namigovanja, da se bo tam v kratkem lotil snemanja novega filma.