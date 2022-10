Kevin Spacey zanikal spolni napad: Anthony me nikoli ni privlačil

Ameriški filmski igralec Kevin Spacey je v ponedeljek na sodišču v New Yorku zanikal, da bi leta 1986 mladoletnega igralca Anthonyja Rappa skušal spolno napasti. Spacey je bil takrat star 26 let, Rapp, ki ga toži, pa 14.

Anthony Rapp v tožbi trdi, da ga je Kevin Spacey odpeljal domov z zabave, ga dvignil v naročje, položil v posteljo in se ulegel nanj. Oba sta bila menda sicer oblečena in Rapp se je izmuznil ter pobegnil iz hiše. Spacey naj bi šel za njim in ga vprašal, ali res želi oditi.

Kevin Spacey na sodišču v New Yorku FOTO: AP

Ameriški filmski igralec je na zaslišanju na sodišču dejal, da obtožbe niso resnične. Priznal je, da je Rappa in drugega igralca Johna Barrowmana srečal po svoji predstavi na Broadwayju v igri Long Day's Journey into Night. Oba je odpeljal na večerjo, v nočni klub in nato v svoje stanovanje, kjer se je spogledoval z Barrowmanom, ki je bil takrat star 19 let, Rapp pa ga ni zanimal, je dejal. Barrowman in Rap naj bi potem skupaj odšla. Barrowman je to potrdil v svoji izjavi.

Anthony Rapp trdi, da ga je igralec spolno nadlegoval. FOTO: AP

Rapp je z obtožbami prišel na dan leta 2017 in Spacey je povedal, da ga je to prestrašilo, saj je vedel, da z njim nikjer ni bil nikoli sam. "Nikoli me ni spolno privlačil kot tudi ne noben drug otrok," je dejal Spacey, ki je obenem tudi pojasnil, da je odraščal v avtoritarni družini. Njegov oče je bil neonacist in nestrpnež, kar je družina skušala skriti pred drugimi. Po tem, ko se je začel zanimati za gledališče, naj bi mu oče grozil, češ da se bo spremenil v homoseksualca.