Kevin Spacey zmagal v civilni tožbi v Združenem kraljestvu

Igralec Kevin Spacey je zmagal v civilni tožbi, kjer je bil obtožen, da je spolno napadel moškega. Moški trdi, da ga je zvezdnik leta 2008 napadel in je zaradi tega utrpel psihiatrično škodo in finančno izgubo. Zadeva je bila za nekaj časa zaustavljena, ker je bil zvezdnik obtožen in pozneje oproščen še v drugih kazenskih postopkih zaradi spolnih zlorab.