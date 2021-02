Kevina Harta osebni asistent pretental za skoraj milijon evrov

Okrožna tožilka Melinda Katz je navedla, da je Syer takoj po pričetku zaposlitve začel z majhnimi in zakonitimi ter pooblaščenimi nakupi za svojo stranko, nato pa premišljeno pričel z uporabo Hartovih kreditnih kartic in se lotil tudi preusmerjanja gotovine na svoje osebne račune. Temu so sledili nakupi predmetov, ki jih je nato s pomočjo dostavne službe pošiljal kar na svoj dom in v podjetje. Domnevni stroški, ki so se na tak način nanizali, znašajo nekaj manj kot milijon evrov.

Syerjevo ljubezen do domnevno nezakonito pridobljenega blaga – to vključuje tudi več kot dvajset zbirateljskih lutk, ki jih ustvarja umetnik z imenom KAWS – so pod drobnogled vzeli tožilci. Na sodišču se mora zglasiti 17. februarja, če bo obtožen, pa mu grozi tudi do 25 let zaporne kazni.