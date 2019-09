Kevina Harta toži manekenka: Nisem vedela, da snema najin spolni odnos

Čeprav se je nevšečnost zgodila pred dvema letoma, se je Montia odločila, da tožbo, ki je dolga 38 strani, vloži šele zdaj. Pravi, da so jo na skrivaj posneli med spolnim odnosom s Hartom v hotelski sobi v Las Vegasu. V tožbi oba igralca obtožuje kršitve zasebnosti in malomarnosti.

Videoposnetek je bil septembra leta 2017 objavljen na spletu, 40-letni igralec pa je takrat zatrdil, da ga je 28-letnica izsiljevala. Manekenka je v svojo obrambo skupaj z odvetnico Liso Bloomorganizirala tiskovno konferenco, kjer je zanikala obtožbe o izsiljevanju. Manekenka je prepričana, da sta to naredila zato, da bi imela finančno korist, da bi pritegnila dodatno pozornost in povečala svoj status v pop kulturi.

Po objavljenem posnetku se je komik na družbenih omrežjih opravičil svoji ženi Eniki Hart in njunim trem otrokom."Trenutno se počutim, kot da imam na svojem hrbtu tarčo in zato moram sprejemati samo pametne odločitve. Če sem iskren, jih nisem," je napisal in dodal: "Nisem popoln. Ne bom se pretvarjal in prepričeval vse, da sem brez napak."

"Slabo sem presodil situacijo in obdan sem bil s takimi ljudmi, kjer se lahko hitro zgodijo slabe stvari. Vem, da sem škodoval svojim najbližjim, s katerimi sem se že pogovoril in se jim iskreno opravičil za svoja dejanja,"je zaključil Hart.

Že leta 2018 je komikovega prijatelja okrožno državno tožilstvo v Los Angelesu obtožilo poskusa izsiljevanja in groženj. Tožilci so potrdili, da je želel prodati posnetek različnim medijem, ker mu Hart ni izplačal vsote denarja, za katero sta bila dogovorjena. Z obtožbami se Jackson ni strinjal, tožilci pa primer še vedno raziskujejo in pridobivajo dokaze.