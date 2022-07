Kevin Spacey na Braču v družbi hrvaškega režiserja

Igralca Kevina Spaceyja so prvič, odkar se je pojavil na sodišču v Londonu, kjer se bo zagovarjal zaradi spolnih zlorab, v objektiv ujeli fotografi. Zvezdnik se trenutno mudi pri naših južnih sosedih, točneje na Braču, kjer ga je sprejel hrvaški režiser Jakov Sedlar. 62-letnik je sredi junija odpotoval v Združeno kraljestvo, vse od takrat pa se je izogibal medijski pozornosti.

Kevin Spacey je še eden od zvezdnikov, ki se te dni mudi na hrvaški obali. 62-letnega igralca so fotografi ujeli v objektiv na Braču, kjer ga je sprejel hrvaški filmski režiser Jakov Sedlar. Zvezdnik se je sredi junija odpravil v London, kjer se bo zagovarjal v tožbi treh moških, ki ga obtožujejo spolnih zlorab, vse odtlej pa se je izogibal medijski pozornosti.

Režiser je za hrvaški RTL.hr razkril, da je zvezdnik prišel izključno na dopust: "Kevin Spacey je prispel na nekajdnevne počitnice in se tako odzval mojemu in sinovemu povabilu. V teh dneh ne bo delal, prišel je izključno počivat in uživat na Brač."

Sedar in Spacey sta sodelovala pri snemanju filma o prvem hrvaškem predsedniku Franju Tuđmanu, kjer je v glavni vlogi nastopil 62-letni nekdaj popularni hollywoodski zvezdnik. Vse, odkar so v javnost pricurljale govorice in nato še prve tožbe zaradi spolnih zlorab, ki naj bi jih zakrivil igralec, so ponudbe za nove filmske projekte postale bolj izjema kot pravilo, saj z njim nihče več noče sodelovati, izogibajo pa se ga tudi nekdanji kolegi.