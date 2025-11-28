Svetli način
Tuja scena

Kevina Spaceyja oktobra 2026 čaka novo sojenje v Veliki Britaniji

London, 28. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
K.Z.
Ameriški igralec Kevin Spacey se bo oktobra 2026 moral znova pojaviti na britanskim sodnišču. Tudi tokrat se bo zagovarjal zaradi obtožb spolnega napada, zaradi teh pa ga obtožujejo trije moški, je v izjavi za javnost sporočilo Višje sodišče v Londonu. Zvezdnika so v Združenem kraljestvu leta 2023 po večtedenskem sojenju oprostili obtožb spolnega napada na štiri moške.

Kevin Spacey se bo moral znova zagovarjati zaradi obtožb spolnega napada. Tokrat ga v civilni tožbi obtožujejo trije moški, dva od njiju sta izgubila v kazenskem postopku, ki se je zaključil pred dvema letoma, ko zvezdnik ni bil spoznan za krivega. Pridružil se jima je še tretji tožnik, britanski igralec Ruari Cannon. Spacey, ki je za vlogi v filmih Lepota po ameriško in Osumljenih pet prejel oskarja, obtožbe zavrača.

Kevin Spacey bo moral znova pred sodišče.
Kevin Spacey bo moral znova pred sodišče. FOTO: Profimedia

Kariera priljubljenega 66-letnega igralca je od leta 2017 v senci več obtožb zaradi spolnih zlorab moških doživela zaton. Na predhodni obravnavi na višjem sodišču v Londonu je sodnica Christina Lambert začasno določila oktober 2026 kot datum začetka sojenja.

Do takrat bodo potekale še druge obravnave, na katerih se bo odločilo, ali se bodo tožbe obravnavale skupaj ali ločeno. Dogodki, ki so predmet tožb, so se zgodili med letoma 2004 in 2015, ko je bil Spacey umetniški direktor gledališča Old Vic v Londonu. Tožnika sta bila takrat mlada igralca, kažejo sodni dokumenti.

kevin spacey sojenje spolni napad velika britanija igralec obtožbe moški
