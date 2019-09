Kevinu Hartu naj bi grozila tožba sopotnikov

Kevin Hart, Jared Black in njegova zaročenka Rebecca Broxterman so bili konec avgusta udeleženi v prometni nesreči. Čeprav je Kevinov avtomobil vozil Jared, naj bi igralcu s tožbo sedaj grozila oba sopotnika, saj avtomobil ni imel varnostnih pasov in zračnih blazin.

Slavni igralec in komik Kevin Hartje bil pred slabim mesecem udeležen v prometni nesreči. Spomnimo, da, ko se je zgodila nesreča,je njegov avtomobil vozil prijatelj Jared Black, Kevin pa je medtem sedel na sovoznikovem sedežu. Jared je med vožnjo izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato zletelo s ceste, na zadnjih sedežih pa je sedelo tudi voznikovo dekle, Rebecca Broxterman. Kevina Harta naj bi tožila njegova sopotnika. FOTO: Profimedia Igralec je imel po dobrem tednu po nesreči operacijo hrbtain po poročanju njegovih bližjih naj bi ga čakalo dolgo okrevanje. Kot kaže, pa ga prijatelja krivita za nesrečo, saj je bil avtomobil brez varnostnih pasov in zračnih blazin. Policisti še vedno preiskujejo, kaj je bil vzrok za nesrečo. Prometna nesreča, vzrok še ni znan. FOTO: Profimedia Hart si je novi avtomobil privoščil za svoj 40. rojstni dan, naredili pa so ga po njegovem naročilu. Sopotnika ga krivita malomarnosti, saj bi moral igralec misliti na varnost in ne na estetiko. Po poročanju TMZ naj bi podjetje, ki je prilagodilo vozilo po željah komika, potrdilo, da so na prvo mesto postavili zahteve stranke. Takšna praksa pa naj bi bila že ustaljena v tovarnah, ki predelujejo stara ikonična prevozna sredstva.