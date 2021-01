Khloe Kardashian pokazala strije: Obožujem jih

Zvezdnica resničnostnih šovov Khloe Kardashian, mati hčerkice True, je ponosna na svoje strije, ki jih je verjetno pridobila med nosečnostjo. Zvezdnica se jih ne sramuje in jih je ponosno pokazala na fotografiji, na kateri nosi kopalke.

icon-expand Khloe Kardashian je pokazala strije. FOTO: Profimedia

Khloe Kardashian je objavila fotografijo s plaže, na kateri pozira v dvodelnih kopalkah, njeno telo pa je prekrito z mivko. Objavo, ki je nastala med družinskim oddihom v toplih krajih in na kateri se jasno vidijo strije, je pospremila z besedami: "Obožujem svoje strije." Spomnimo, da je o svojih strijah leta 2019 ponosno spregovorila že njena pet let starejša sestra in mama treh otrok Kourtney Kardashian. Njuna sestra Kim pa se je na fotografijo odzvala tako, da je pohvalila Khloejin pas. Slednja ji je odgovorila, da jo je prav ona naučila, kako pozirati z različnih zornih kotov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Strije nastanejo, ko pride do poškodb vlaken elastina v koži ter do zmanjšane prisotnosti kolagena, koža na tistem mestu izgubi prožnost in postane tanjša, po navadi zaradi nosečnosti ali spremembe telesne teže.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Khloejina fotografija v kopalkah, na kateri razkazuje raven trebuh, je na njen Instagramov profil prišla le nekaj dni po izidu napovednika za novo, zadnjo sezono šovaKeeping Up with the Kardashians. V njem Khloe Tristanu Thompsonu pove, da bi si želela povečati družino. Tako njuna 2-letna True Thompson ne bi bila več edinka. "Nekako čutim, da je zdaj čas, da bi imela še enega otroka," pojasni zvezdnica.

36-letnica in priljubljeni košarkar naj bi svojo zvezo dokončno zakrpala pred tremi meseci in se glede naraščaja strinjata. "Khloe pozna vrednost velike družine, saj je odraščala v hiši, polni otrok, to pa si želi tudi za malo True," so povedali ustvarjalci oddaje. 29-letni športnik ji pri tem stoji ob strani.

icon-expand Khloe Kardashian s hčerko FOTO: Profimedia