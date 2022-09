Khloe Kardashian in italijanski igralec zanetila govorice, da sta par

Italijanski igralec, ki je nastopil v erotičnem trilerju 365 Days, in starleta sta na modni reviji sedela skupaj, družbo pa so jima delali Kimini otroci North, Saint in Chicago West ter Kris Jenner. Kasneje sta se skupaj odpravila še v nočni klub, kjer sta plesala tesno drug ob drugem, kar je nekdo posnel in delil na družbenem omrežju. Videoposnetek in fotografija na Instagramu sta hitro postala viralna, saj so jo delili številni oboževalci klana Kardashian, ki so se spraševali, ali je Khloe znova zaljubljena.