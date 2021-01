Khloe Kardashian in Tristan Thompson kljub govoricam nista zaročena

Čeprav so po spletu zakrožile govorice o zaroki Khloe Kardashian in Tristan Thompson, zaljubljenca nista pripravljena na naslednji korak v razmerju. Govorice so se pojavile, potem ko so oboževalci na roki resničnostne zvezdnice opazili diamantni prstan.

Anonimen vir je za tuje medije potrdil, da so govorice o zaroki resničnostne zvezdnice Khloe Kardashianin košarkarja Tristana Thompsonaneresnične. "Nista zaročena in zaroka v tem trenutku ne bi bila smiselna." Največ težav v njunem razmerju povzroča Tristanova služba, zaradi katere mora veliko potovati. "Predvsem je razpet med Los Angelesom in Bostonom." Khloe Kardashian in Tristan Thompson nista zaročena. "V razmerju jima gre dobro, osredotočata se predvsem na njuno hčer, ki jo skupaj vzgajata. Želita biti najboljša starša," je še povedal vir blizu zaljubljencema. Skupaj imata dveletno hčer True, par sta postala leta 2016, nato sta se po burnem razmerju razšla leta 2019. Njun razhod je bil odmeven, ker naj bi Tristan Kardashianovo prevaral s tesno prijateljico njene polsestre Kylie Jenner, z Jordyn Woods. Ljubezen sta znova obnovila na začetku leta 2020, ko sta se na 36. rojstnem dnevu Khloe pojavila kot par. Lani pa sta skupaj preživljala tudi karanteno: "Karantena ju je znova zbližala. Toliko časa nista preživela skupaj, odkar sta se preselila iz Clevelanda. S True so skupaj preživeli čudovito pomlad." Khloe Kardashian z diamantnim prstanom Khloe je v tem času prebolela covid-19. "Pravkar sem ugotovila, da sem okužena," je takrat dejala v videoposnetku in dodala, da je trenutno v redu, a je bilo nekaj dni kar hudo."Imam migrene. Ko sem kašljala, me je peklo v prsih."