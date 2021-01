Khloe Kardashian in Tristan Thompson načrtujeta drugega otroka

36-letnica in priljubljeni košarkar naj bi svojo zvezo dokončno zakrpala pred tremi meseci in se glede naraščaja strinjata. ''Khloe pozna vrednost velike družine, saj je odraščala v hiši, polni otrok, to pa si želi tudi za malo True,''so povedali ustvarjalci oddaje. 29-letni športnik ji pri tem stoji ob strani in jo podpira: ''Tristan stoji za tem in je podpora Khloe. Pogosto jo tudi spremlja na zdravniške preglede in posluša njene želje in občutke. Je zelo predan in vpleten v celotno zgodbo o prihodnosti njune skupne družine,'' so še dodali.