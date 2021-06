Khloe Kardashian in Tristan Thompson sta se ponovno razšla

Khloe Kardashian in Tristan Thompson sta se pred nekaj tedni razšla, so za Page Six potrdili njuni prijatelji. Povedali so, da sta se razšla sporazumno: "Razumeta se. Ni drame, vse poteka v prijateljskih odnosih. Strinjata se glede vzgoje." Resničnostna zvezdnica in košarkar sta starša 3-letne hčere True.

Par naj bi se razšel kmalu po tem, ko je manekenka Sydney Chase aprila zatrdila, da se je zapletla s Tristanom. "Dejal mi je, da je samski, zato sva se družila, hodila na zmenke ter vse ostalo," je takrat v intervjuju za znan ameriški podcast dejala 23-letnica, ki je "zvezo prekinila takoj, ko je izvedela, da ji športnik laže." A Khloejin nekdanji partner je Sydneyjine navedbe zanikal.