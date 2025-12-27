Khloé Kardashian že štiri leta v celibatu

Khloé Kardashian je srečna, ker ni zaljubljena. 41-letna mama dveh otrok je samska in v celibatu že štiri leta, je potrdila v eni od zadnjih epizod serije Kardashiani in glede tega nima nobenih pomislekov. Ko so jo vprašali o njeni spolni aktivnosti in ali so res minila štiri leta, odkar je bila Kardashian z moškim, se je spomnila ločitve od Tristana Thompsona. "Da, decembra bodo minila štiri leta," je potrdila.

Khloé Kardashian FOTO: Profimedia

Pred časom je priznala, da ne pogreša niti romantičnih trenutkov. "Mislim, da v kratkem ne bom imela moškega ali odšla na zmenek ali karkoli drugega. In si tega tudi ne želim," je povedala po poročanju revije People. "Trenutno mi ni treba skrbeti, če me kdo kliče ali mi piše sporočila. Pustite mi, da počnem svoje," je nadaljevala in nato morebitnim snubcem poslala zelo neposredno sporočilo: "Držite se, prekleto, stran od mene."