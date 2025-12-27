Naslovnica
Tuja scena

Khloé Kardashian že štiri leta v celibatu

Los Angeles, 27. 12. 2025 12.17

Avtor:
E.K.
Khloé Kardashian

Khloé Kardashian je v družinski resničnostni oddaji razkrila, da že štiri leta živi v celibatu. Po ločitvi od Tristana Thompsona je našla mir v samoti in se osredotočila na materinstvo, saj trenutno ne čuti potrebe po ljubezenskem razmerju.

Khloé Kardashian je srečna, ker ni zaljubljena. 41-letna mama dveh otrok je samska in v celibatu že štiri leta, je potrdila v eni od zadnjih epizod serije Kardashiani in glede tega nima nobenih pomislekov. Ko so jo vprašali o njeni spolni aktivnosti in ali so res minila štiri leta, odkar je bila Kardashian z moškim, se je spomnila ločitve od Tristana Thompsona. "Da, decembra bodo minila štiri leta," je potrdila.

Khloé Kardashian
Khloé Kardashian
FOTO: Profimedia

Pred časom je priznala, da ne pogreša niti romantičnih trenutkov. "Mislim, da v kratkem ne bom imela moškega ali odšla na zmenek ali karkoli drugega. In si tega tudi ne želim," je povedala po poročanju revije People. "Trenutno mi ni treba skrbeti, če me kdo kliče ali mi piše sporočila. Pustite mi, da počnem svoje," je nadaljevala in nato morebitnim snubcem poslala zelo neposredno sporočilo: "Držite se, prekleto, stran od mene."

Preberi še Khloé Kardashian: Misliš, da bom v celibatu do konca življenja?

Ljubezni trenutno ne pogreša. "Ko razmišljam o ljubezni in si rečem: 'Oh, pogrešam metuljčke', potem si rečem, 'Ne, ne pogrešam', ker potem razmišljam, kako mi ni odpisal ali me ni poklical," je zatrdila. Njena prioriteta sta trenutno njena otroka, kar je v preteklih letih večkrat poudarila.



SORODNI ČLANKI

Zakaj je Khloe Kardashian prevzela skrbništvo nad bratom nekdanjega partnerja?

Khloé Kardashian ne preureja več fotografij: Bila sem kot iz risanke

Khloe Kardashian razkrila svoj seznam lepotnih posegov

Kim in Khloé nasmejali splet: 'Ko misliš, da se vse vrti okoli tebe'

Kendall Jenner poletno barvo nabira v puščavi: 'Osupljiva si'

Khloe Kardashian razkrila, kaj si s sestro Kim želita podedovati od matere

xxman.y
27. 12. 2025 13.04
Itak...
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
27. 12. 2025 13.01
Se mi je zdelo da je robot.
Odgovori
0 0
Artechh
27. 12. 2025 12.47
Za veliko ceneje dobiš boljšo
Odgovori
+1
2 1
3320.
27. 12. 2025 12.46
🤣🤣🤣 ja seveda.
Odgovori
+1
1 0
tavbix
27. 12. 2025 12.26
Plastike nihče več noče...
Odgovori
+2
3 1
Slash
27. 12. 2025 12.21
Lahko jih pomagam. Brezplačno...
Odgovori
+2
3 1

