Khloé Kardashian: Misliš, da bom v celibatu do konca življenja?

Khloé Kardashian še ni pripravljena na zmenkovanja. Med zadnjo epizodo The Kardashians jo je Scott Disick vprašal o njenem romantičnem življenju. Potem ko jo je vprašal, ali ima fanta in ali je bila pred kratkim na zmenku, mu je odločno odgovorila: "Nočem tega!" Kot razlog, zakaj je ne zanimajo zmenki z moškimi, je navedla svoj natrpan urnik in zgodnja zbujanja s svojima otrokoma – hčerko True in sinom Tatumom , ki si ju deli z nekdanjim partnerjem Tristanom Thompsonom .

"To je moj čas," je rekla. "Ne delim ga z moškim. Ne delim svojega TV-ja, ne delim svoje postelje!" 41-letni Scott je nato vprašal Khloé, ali obstaja kakšno upanje za 33-letnega Tristana, kljub njunim večkratnim spravam in razhodom v preteklosti. "Ne ... vrata so zaprta," je rekla Khloé in poudarila, da ne vidi razloga, da bi bila Tristanu v breme in da je zadovoljna, da sta v prijateljskih odnosih, saj še naprej skupaj vzgajata svoja otroka. Nato je priljubljena zvezdnica še dodala: "O, moj bog, ali se hecaš? To je življenje, vsi moramo odrasti in iti naprej ... Vsi so me resnično obsojali, kako preživljam svoj čas, ker ne grem na zmenke. Nehala sem hoditi s Tristanom, ko je bil Tatum v maternici. Dve leti in pol ni tako noro!"

Scott se je nato spraševal, kako nenavadno mora biti dejstvo, da njen bivši živi čisto blizu nje in je priča njenega prebolevanja, na kar je ona odgovorila: "Če se je hotel mučiti, si je sam kriv! Hočeš videti vse te moške, ki se približujejo moji hiši? To je tvoj problem." Scott je bil nad njeno izjavo presenečen in vprašal, ali se to trenutno dogaja. Khloé je pojasnila, da se to ne dogaja trenutno, ampak se bo zgodilo v prihodnosti. "Misliš, da bom v celibatu do konca življenja?" je vprašala, preden je še enkrat opozorila: "Nočem, da bi kdo ustavil mojo trenutno rutino. Udobno se počutim v svojem ritmu."

"Recimo samo, da grem na zmenek. Pojma nimam, kako naj bi hodil na zmenke z otroki, ker te ne bom pripeljal k sebi domov, kjer so moji otroci, in ne grem v tvoj dom, kjer me boš sesekljal v svoji kleti in me ubil, prav tako ne grem v javno restavracijo ali prostor, kjer se ljudje lahko slikajo, in ti boš še ena zareza na mojem pasu v očeh javnosti."