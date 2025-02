Khloe Kardashian: Moški z enakimi sporočili osvajajo mene in Kim

Khloe Kardashian je zopet spregovorila o svojem ljubezenskem življenju. Zvezdnica je v epizodi svojega novega podkasta razkrila, da so nekateri moški, ki so pisali njej prav tako pisali njeni slavni sestri. "Če Kim dobi sporočilo, me vpraša: "Si dobila istega? Preverimo in ponavadi ga dobim," se je zasmejala in dodala: "Ali ne mislijo, da sestre preverijo?" 40-letnica je dejala, da nikoli ni bila romantično povezana z nekom, ki bi ga spoznala prek družbenih omrežji in zatrdila, da nikoli ni pristala na zmenek z neznancem, ki jo je na zmenek povabil prek zasebnega sporočila.

Zvezdnica resničnostnih oddaj se je dotaknila tudi nekaterih svojih zanimivih zgodb, povezanih z zmenki. V svojem podkastu je razkrila, da je šla ven z moškim, ki je imel težave z močenjem postelje. "Hodila sem z nekom – ne morem se spomniti, ali sva bila v takrat intimna ali ne, predvidevam, da sva bila," se je spominjala in dodala: "In prespal je in zmočil posteljo. Samo zmočil posteljo. In rekla sem si, v redu, to je čudno. Ker smo odrasli. Nikoli ni govoril o tem, nikoli nisva govorila o tem in sem si rekla, v redu, morda se to ni zgodilo, ker o tem nisva govorila." Mati dveh otrok je nato priznala, da so stvari postale še bolj čudne, ko se je to ponovilo, in da se je takrat obrnila na Kim.

Uspešna podjetnica se je spomnil še enega primera, ki pa se je končal z moškim v solzah. Dejala je, da je nekoč naključno v hotelskem dvigalu srečala, po njenem mnenju, najbolj privlačnega moškega in da sta se po kratkem pogovoru odločila, da se srečata v apartmaju, da bi se bolje spoznala."Ne vem, ali je bil bojevito pijan ali pod vplivom česa drugega, toda dogovorila sva se, da se dobiva v apartmaju zgoraj, se usedeva in poklepetava," se je spominjala in dodala: "In ta oseba zdaj histerično joka nad burgerjem s sirom in joka, ker sem tako prijazna oseba in očitno to niso normalna čustva, ker še nisva storila ničesar, in nisva mogla niti poklepetati. Nato se je pošalila: "Samo spomnim se, da sem se spraševala, kako naj odidem? Imam odraslega moškega, ki joče nad burgerjem s sirom in govori, kako super sem."