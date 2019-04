Khloe Kardashian navdušena nad slovenskim darilom

''Kako srčkano,'' je v Instagramovi zgodbi zapisala Khloe Kardashian in objavila hčerkino rojstnodnevno darilo - personalizirano knjigo z naslovom Vse najboljše, True.

Knjigo ji je poslalo slovensko podjetje Mali junaki, ki v tujini deluje pod imenomHooray heroes.Mali junaki so unikatne personalizirane otroške knjige, kjer vaš otrok tako v besedilu zgodbe, kot tudi v vseh izjemnih ilustracijah, zaseda glavno vlogo. Zgodbice, izmed katerih lahko izbirate in jih je na voljo vse več in več, so napisali priznani slovenski pisci otroških zgodb, pravljic in poezije, za ilustracije pa so poskrbeli najboljši umetnike te zvrsti.