Khloe Kardashian o ljubezni: Molim, zame še ne more biti konec

Khloe Kardashian kljub težkim preizkušnjam ni obupala nad ljubeznijo. Med premiero šeste sezone priljubljenega resničnostnega šova je zvezdnico po ljubezni vprašala njena najboljša prijateljica Malika Haqq, ki jo je zanimalo, kdaj bo mati dveh otrok začela hoditi nazaj na zmenke. "Ali sprašuješ, če bom še kdaj hodila s kom? Upam, da!" je kasneje v oddaji po poročanju People rekla 40-letnica in dodala: "Molim. Zame še ne more biti konec. Ne trdim, da se bo to zgodilo na dan, ko bom dopolnila 40 let. Toda na neki točki v svojih 40. letih lahko vsem obljubim, da bom šla vsaj na en zmenek."

Khloe Kardashian FOTO: Profimedia icon-expand

Pred tem se je v epizodi po poročanju People pogovarjala z mamo Kris Jenner in sestrami Kim, Kourtney in Kendall o takrat bližajočem se 40. rojstnem dnevu, ki ga je dopolnila 27. junija."To bo tvoje desetletje," je rekla 69-letna Kris, s katero se je strinjala 43-letna Kim. "To že vem, sprejemam ga, imam ga. Tako sem navdušena. Dokler si zdrav, se mi zdi čudovito starati se," je dejala Khloe in nadaljevala:"Ker te preprosto ne zanima, kaj si ljudje mislijo o tebi; to je tako osvobajajoč občutek. V naslednjem poglavju si želim najti partnerja za vedno. In da bi to naredila, želim odvreči vse, kar mi ne služi."

Kris Kardashian s hčerkami med božično zabavo leta 2023 FOTO: Profimedia icon-expand

Khloe je v nedavni epizodi svojega novega podkasta Khloé in Wonderland spregovorila o ljubezenskem življenju in dejala, da se je sedaj, ko ima otroke, zmenkovanje precej spremenilo. "Zmenki me ne zanimajo. Ne vem, kaj se bo zgodilo čez nekaj let ali naslednje leto, ne vem. Ampak trenutno ne hodim na zmenke, vseeno mi je. Osredotočena sem samo na svoje otroke."