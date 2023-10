Khloe Kardashian o nekdanjem partnerju: Zasluži si kastracijo

Khloe Kardashian ima zelo trdno mnenje o očetu svojih otrok in ni skrivnost, da je bil odnos med njo in Tristanom Thompsonom precej buren. S košarkarjem sta postala par leta 2016, dve leti pozneje pa je rodila njunega prvega otroka, hčerko True. Pozneje so v javnost pricurljale govorice, da jo je Thompson med nosečnostjo prevaral.

Khloe Kardashian goji še kar nekaj zamere do svojega nekdanjega partnerja Tristana Thompsona. Ta jo je pred leti prevaral s takratno najboljšo prijateljico Kylie Jenner, Jordyn Woods. Kljub izdaji sta svoja nesoglasja pustila ob strani in leta 2020 po skupnem druženju med karanteno ponovno obudila odnos. icon-expand Khloe Kardashian bi hčerkinega fanta kastrirala, če bi jo med nosečnostjo prevaral. FOTO: Profimedia Čeprav sta se ločila leta 2021, je Khloe naslednje leto razkrila, da pričakujeta drugega skupnega otroka, ki sta ga dobila s pomočjo nadomestne matere. Khloein predstavnik je za Daily Mail povedal, da je bil otrok spočet novembra 2021. "Lahko potrdimo, da bo True dobila sorojenca. Khloe je neverjetno hvaležna neverjetni nadomestni materi za tako čudovit blagoslov. Prosimo vas za spoštovanje zasebnosti, da se bo Khloe lahko osredotočila na svojo družino," so takrat zapisali v izjavi. PREBERI ŠE Nekdanja partnerja Khloe Kardashian in Tristan Thompson dobila dečka Potem pa je Thompson, tik preden se jima je s Khloe rodil skupni otrok, razkril, da se bo ob približno istem času razveselil otroka z drugo žensko. Košarkar in fitnes model Maralee Nichols sta decembra 2021 dobila otroka, zvezdnik lige NBA pa je sprva zanikal, da je otrok njegov, a se je nekaj mesecev po rojstvu otroka opravičil Khloe in priznal, da je on oče. "Ne zaslužiš si tega. Ne zaslužiš si bolečine in ponižanja, ki sem ti ga povzročil. Ne zaslužiš si, kako sem ravnal s tabo skozi leta," ji je takrat dejal. Khloe je vse našteto precej prizadelo in v predpremieri četrte sezone resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian razkrila, da želi, da Tristan trpi. PREBERI ŠE Khloe Kardashian z bivšim, ki jo je varal, pričakuje drugega otroka "Če bi kdo naredil moji hčerki, kar je Tristan naredil meni, bi ga verjetno kastrirala ... In se pri tem nasmejala," je povedala svoji tesni prijateljici Maliki Haqq. Resničnostna televizijska oddaja, ki spremlja slavno družino, je Khloe spodbudila, da se je odpravila k terapevtu zaradi travme, kjer je pojasnila, da je pri 19 letih izgubila očeta. "Moj nekdanji partner me je veliko varal, medtem ko sem bila noseča, ko pa sva bila par, pa je dobil otroka z drugo. In vse te stvari sem izvedela z družbenih omrežij, tako da je precej travmatično," je dodala.