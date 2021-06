Khloe Kardashian o plastičnih operacijah: Popravila sem si zgolj nos

Članica klana Kardashian, ki na račun svojega videza prejme največ kritik v družini, se je po obtožbah o številnih plastičnih operacijah javno odzvala in dejala, da je odšla zgolj na korekcijo nosu. "Vsi govorijo, da sem si že trikrat spremenila celoten obraz, in se razburjajo, ker o tem ne govorim," je v intervjuju ob zaključku šova V koraku z družino Kardashian dejala 36-letnica, ki je priznala, da je v preteklosti imela slabo izkušnjo z botoksom in ga zato le redko uporablja.

V drugem delu posebne oddaje ob zaključku šova V koraku z družino Kardashian, ki ga lahko naši gledalci še vedno spremljajo na programu BRIO, se je Khloe Kardashian končno odzvala na vse obtožbe glede plastičnih operacij in ostalih posegov. Po tem, ko jo je voditelj Andy Cohen vprašal, ali si je v preteklosti popravila nos, je zvezdnica dejala: "Vsi govorijo, da sem si že trikrat spremenila celoten obraz, in se razburjajo, ker o tem ne govorim. Ti si pravzaprav prvi, ki me je direktno povprašal o nosu."

icon-expand Khloe leta 2009 in Khloe danes. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je priznala, da si ga je popravila zaradi nesamozavesti, ki jo je pridobila v času snemanja: "Pred snemanjem sem bila zelo samozavestna, po nekaj sezonah pa sem to izgubila zaradi vseh kritik, ki sem jih bila deležna od občinstva." Pojasnila je, da je postala kritična do sebe, saj so ji številni pravili, da je "grda in debela sestra".

Khloe je dodala, da je na začetku slave opazila, da sta starejši sestri Kim in Kourtney vedno prejeli več oblačil na račun svojega videza, kar jo je spodbudilo k vključitvi večjih številk pri kreiranju lastne znamke oblačil.

V preteklosti se je 36-letnica večkrat znašla pod plazom kritik zaradi svojega videza, nazadnje je objavila galerijo svojih neobdelanih fotografij in pod njimi zapisala: "Zdravo, druščina, to sem jaz in moje neretuširano telo, brez filtrov." Zvezdnica je fotografije objavila po tem, ko je po družbenih omrežjih zaokrožila njena neobdelana fotografija, ki jo je po nesreči objavila njena asistentka in jo po nekaj minutah tudi izbrisala. "Moje telo, moja podoba in to, kako se odločim, da bom videti, in kaj želim deliti, je moja izbira. Nihče naj ne odloča ali obsoja, kaj je sprejemljivo," je takrat še zapisala Khloe.