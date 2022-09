Khloe Kardashian o starševstvu: Super strašljivo je, a delo jemljem zelo resno

Khloe Kardashian, ki je s pomočjo nadomestne matere nedavno pozdravila sina, je za revijo Elle spregovorila o starševstvu in izzivih, s katerimi se vsakodnevno sooča. "Vem, da je kliše, ampak obožujem vse dele starševstva, tudi tiste težke," je dejala in dodala, da je vzgoja čast in veliko darilo za vsakega starša.

Khloe Kardashian se je v nedavnem intervjuju za revijo Elle prvič razgovorila o sinu, ki ga je s pomočjo nadomestne matere pozdravila v začetku avgusta. Dečka, katerega ime zaenkrat ostaja skrivnost, Khloe sicer uradno deli s košarkarjem Tristanom Thompsonom, a ga zaradi razhoda vzgaja sama. icon-expand Khloe Kardashian FOTO: Profimedia "Zmožnost oblikovati majhne ljudi v res neverjetno velike ljudi je čast in darilo. Vem, da je kliše, ampak obožujem vse dele starševstva, tudi tiste težke," je dejala in iskreno pripomnila: "Super strašljivo je, a svoje delo jemljem zelo resno." PREBERI ŠE Nekdanja partnerja Khloe Kardashian in Tristan Thompson dobila dečka Kardashianova, sicer mama tudi štiriletni prvorojenki True je v nadaljevanju pojasnila, zakaj je v sodobnem času še toliko bolj pomembno, da starši svojo vlogo vzamejo zelo resno. "Te vloge moramo jemati resno, zlasti v današnjem času, ko so otrokom dostopne vse informacije, ki so jim izpostavljeni tako mladi." PREBERI ŠE Khloe Kardashian še ni izbrala imena za novorojenca Dojenčka, ki ga bo vzgajala sama, zvezdnica še ni poimenovala, saj želi biti prepričana, da bo ime zanj res pravo. "Khloe je v devetih nebesih. Da je True dobila bratca, je bilo pravo potovanje, ona pa je zelo navdušena nad tem, da je še drugič postala mati. Res si je želela fantka," pa je za revijo People povedal vir blizu zvezdnice.