Khloe Kardashian od bivšega prejela ljubečo čestitko

Košarkar Tristan Thompson je na Instagramu objavil družinsko fotografijo, na kateri skupaj z nekdanjo partnerico Khloe Kardashianin njuno hčerkoTrue uživajo na trampolinu. Pod fotografijo, na kateri so vsi videti presrečni, je svoji nekdanji partnerici voščil za 36. rojstni dan.

"Zdaj sem dovolj pameten, da vem, da si prišla v moje življenje, da mi pokažeš, kaj pomeni biti fantastična oseba. Cenim, da se lahko učim in rastem zaradi tebe," je Thompson zapisal pod objavo. 29-letnik je v čestitki še zapisal: "Bogu se zahvaljujem za lepo in ljubečo žensko, kakršna si do vseh, še posebej do najine hčerke True. Zaslužiš si svet, Koko! S True te imava rada. Vse najboljše Khloe Kardashian." Njegovo voščilo na družbenih omrežjih je komentirala tudi slavljenka, ki je zapisala:"To je tako prijazno. Hvala, Tristan."