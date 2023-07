Khloe Kardashian podprla Blac Chyno: Dela najbolje, kot lahko

Khloé Kardashian je vesela, da je lahko podpora celotni družini. Nedavno je 39-letna zvezdnica na Instagram zgodbi delila besedilo, v katerem je utišala kritike starševstva Blac Chyne in Roba Kardashiana. "Prosim, nehajte nas napeljevati drug proti drugemu. Življenje je že dovolj težko," je dejala in opozorila na vse lažne govorice, ki jih širi javnost.

Khloe Kardashian, 39-letna soustanoviteljica The Good American, je pogovor o tem, da je 'kot tretji starš' šestletni nečakinji Dream naslovila v četrtkovi Instagram zgodbi. "Žalosti me, ko vidim naslove novic, ki so vzeti iz konteksta ali sprevrženi v nekaj, kar ni res," je začela in pojasnila, da ima rada vse svoje nečake in nečakinje ter da se trudi biti pomemben del vseh njihovih življenj.

icon-expand Blac Chyna s svojo hčerko Dram FOTO: Profimedia

Opozorila je na kritike glede pomoči bratu, 36-letnemu Robu Kardashianu, pri organizaciji rojstnodnevne zabave za Dream ter dejala: "Življenje je dovolj zahtevno. Sovražim, kako se nekaj tako sladkega, kot je Dreamin 6. rojstni dan, sprevrže v nekaj takega. Rob se kot starš trudi po svojih najboljših močeh. Angela se kot starš trudi po svojih najboljših močeh," je dejala, pri čemer je imela v mislih Blac Chyno, rojeno kot Angela White.

icon-expand Khloe Kardashian opozorila na kritike: Življenje je že dovolj zahtevno FOTO: Profimedia

"Kot starš dajem vse od sebe. VSI se trudimo v svojem življenju dati vse od sebe. Naši otroci so zdravi in srečni! Predvsem pa so LJUBLJENI!! LJUBLJENI od vseh v našem plemenu. Prepričan sem, da je zgodba 'Kardashianovi proti Chyni' bolj zabavna za branje, a nič glede tega ni resnično. Poudarek je na Dream in njeni sreči ter zagotavljanju, da čuti brezpogojno ljubezen v domu svoje mame, očeta in domu katerega koli družinskega člana."

"Prosim, nehajte nas napeljevati drug proti drugemu. Življenje je že dovolj težko," je zaključila. "Poskušajmo delovati z ljubeznijo in razumevanjem, še posebej ko so vpleteni otroci, ki bodo morda nekega dne videli vaše zlagane novice." V aprilskem klepetu v oddaji Sway In The Morning je Chyna rekla, da ne more nadzorovati, ali Khloé pazi na Dream v Robovi hiši ali ne. "Skrbništvo si delimo 50/50," je dodala.